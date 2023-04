Bart Tommelein va quitter la vie parlementaire

Depuis janvier 2019, l'ex-secrétaire d'Etat fédéral et ministre régional flamand est bourgmestre d'Ostende, un maïorat qu'il a pris au socialiste Johan Vande Lanotte considéré jusqu'alors comme l'empereur de la cité côtière. Bart Tommelein travaille à la constitution d'une liste locale qui, outre son parti, rassemblerait Groen, le CD&V et des indépendants, a-t-il confirmé. Du côté socialiste, l'ex-secrétaire d'Etat et ancien président du sp.a, John Crombez, a annoncé qu'il serait également candidat au maïorat. La coalition actuelle à Ostende rassemble l'Open Vld, Groen, le CD&V et la N-VA.

En 2019, aux élections régionales, M. Tommelein avait emmené la liste libérale et recueilli 35.265 voix de préférence, ce qui le classait, dans sa province, deuxième en voix de préférence pour le parlement flamand, derrière Hilde Crevits (CD&V).