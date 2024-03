Bientôt moins de démarches pour les citoyens UE qui veulent travailler en Belgique

Les citoyens venus d'autres pays de l'UE auront à l'avenir plus de facilité à signer un contrat de travail en Belgique. Il ne sera plus nécessaire de présenter préalablement une "demande d'attestation d'enregistrement" obtenue à la commune. La carte d'identité nationale ou le passeport suffira pour conclure un contrat.

Ce changement, qui vise à accélérer la procédure et donc l'accès des étrangers européens à l'emploi, est compris dans un arrêté royal de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), qui communique mardi à ce sujet. Le texte a déjà été discuté en gouvernement mais doit être formalisé, avec pour but une entrée en vigueur en juin prochain, précise son cabinet.

Il est surtout question pour la secrétaire d'État de "supprimer les procédures obsolètes et inutiles", qui rajoutaient des démarches administratives pour le citoyen.