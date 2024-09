Bientôt une réduction des droits d'enregistrement en Wallonie: l'immobilier enfin accessible aux plus jeunes ?

Dès le 1er janvier 2025, les taux des droits d'enregistrement pour l'achat d'une habitation propre et unique en Wallonie passeront de 12,5 % à 3 %. La Wallonie sera alors alignée sur la Flandre.

Le secteur immobilier wallon traverse actuellement une période difficile. Anne Wuilquot, présidente de la Fédération des notaires, constate : "On sent qu'on a eu un recul en début d'année du nombre de jeunes acheteurs qui se sont présentés sur le marché. Or, ce sont souvent eux qui font bouger le marché".

La notaire pointe du doigt plusieurs facteurs explicatifs : "On sent que l'inflation, l'augmentation des coûts des matériaux jouent énormément sur l'envie d'acquérir un bien immobilier". Elle ajoute que cette tendance s'inscrit dans la continuité de 2023, année qui avait déjà vu une diminution du nombre de transactions.