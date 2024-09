Blocage à la Région bruxelloise: faut-il diminuer le poids des Flamands dans la formation du gouvernement?

53% des Bruxellois et 51% des Wallons demandent qu’on corrige le poids des Flamands dans la formation d’un gouvernement, tandis que 66% des Flamands s’y opposent. On est donc dans une potentielle nouvelle guerre communautaire. C’est explosif, parce que, voyez le blocage actuel : 3 partis francophones (MR, PS et Engagés) tournent autour de la petite formation écologiste flamande Groen depuis trois mois et tout, tout, tout est bloqué.

Le système est verrouillé et il y a une majorité des francophones qui demandent de le changer. Mais si on modifie les choses en Région bruxelloise, pourquoi ne pas les changer au fédéral également ? Il y a même une certaine logique vu que les Flamands pèsent démographiquement plus lourd que les Francophones en Belgique.

La question a donc été posée dans notre Grand Baromètre RTL info/Ispos/Le Soir : faut-il diminuer le poids des Francophones dans la formation du gouvernement fédéral ? Et la réponse est sans appel : 70% des Wallons, 71% des Bruxellois pensent que non alors que 45% des Flamands y sont favorables, contre 34% qui y sont opposés. C’est à la NVA et au Vlaams Belang qu’on est le plus chaud pour diminuer le poids des Francophones dans le Gouvernement belge.

En résumé, si on touche à l’équilibre bruxellois, les Flamands exigeront de revoir l’équilibre fédéral. Du coup, comme souvent, en Belgique, on ne va toucher à rien.