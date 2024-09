Blocage politique à la région Bruxelloise: Pascal Delwit explique pourquoi la situation est si compliquée

Le processus de formation d'un gouvernement régional bruxellois était déjà bien compliqué, mais il a pris une nouvelle tournure lorsque la formatrice flamande a déclaré ne plus vouloir travailler avec le MR en raison d'un tweet de son président.

Les négociations en vue de former un gouvernement bruxellois sont dans une impasse, plus de trois mois après les élections. Elke Van den Brandt, la formatrice côté flamand, estime que son parti Groen et ses positions écologiques ne sont pas respectées, notamment par le Mouvement Réformateur.

Le politologue Pascal Delwit, de l'ULB, explique que "c'est une mesure environnementale qui a coincé hier. Elle concerne les véhicules Euro 5 qui seront bientôt -et c'est sur le bientôt que ça coince- interdits à Bruxelles." Il souligne également que "si les deux propositions d'ordonnance sont effectivement soumises au Parlement et votées, là on rentre vraiment dans une logique de crise institutionnelle à Bruxelles."