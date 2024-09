Blocage total à Bruxelles: Groen ne veut plus négocier avec le MR après le tweet de Georges-Louis Bouchez

Elke Van den Brandt (Groen), formatrice néerlandophone, a convoqué la presse ce vendredi pour "une annonce importante concernant la formation du gouvernement bruxellois". Face à la presse, la ministre sortante de la Mobilité a indiqué qu'elle n'entendait plus négocier avec le MR sur les bases actuelles, à savoir sans la moindre prise en compte du projet des écologistes pour une ville verte et vivable pour lequel nombre de Bruxellois ont accordé leur suffrage.

La ministre sortante de la Mobilité et des Travaux publics déplore que le MR, le PS et les Engagés ont "délibérément placé une bombe" sur la formation bruxelloise. "Le MR a fait sauter la collaboration avec les écologistes via le Twitter politique", regrette-t-elle. Les deux cheffes de file s'en sont prises ouvertement au président du MR qu'elles ont qualifié de "pyromane".

Tout part d'une publication sur X de Georges-Louis Bouchez de ce vendredi matin. "Elke Van den Brandt ne peut tenir Bruxelles en otage. Les Bruxelloises et Bruxellois ont largement voté pour le report de la LEZ et le retour d’une véritable mobilité dans la région capitale. Si ce blocage perdure, le MR prendra d’autres initiatives parlementaires afin de mettre en œuvre les réformes choisies par les citoyens. En premier lieu, nous mettrons fin à good move au Parlement dans les prochaines semaines. L’immobilisme ne pourra jamais être notre choix".

.@elkevdbrandt ne peut tenir #Bruxelles en otage. Les bruxelloises et bruxellois ont largement voté pour le report de la LEZ et le retours d’une véritable mobilité dans la région capitale. Si ce blocage perdure, le @MR_officiel prendra d’autres initiatives parlementaires afin de… — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 13, 2024

Elke Van den Brandt reproche au parti libéral de vouloir "briser pièce par pièce" tout ce que les écologistes ont mis en place dans la capitale. "Hier, il s'agissait de la Zone à basse émission. Aujourd'hui il s'agit de Good Move et la qualité de vie de nos Bruxellois. Demain, il sera question de la zone 30 ou la politique climatique. Nous ne savons pas où cela va s'arrêter, mais ce que nous savons, c'est que nous ne laisserons pas faire cela", insiste la ministre. "C'est là où nous traçons la ligne".

Avec le MR qu'on a aujourd'hui, on ne va pas travailler

"Le message qu'on donne aujourd'hui, c'est qu'avec ce MR, cette méthode, avec un Twitter politique et un pyromane qui jette de l'huile sur le feu, on ne peut pas collaborer. On veut défendre les intérêts des Bruxellois, on veut se battre pour un meilleur Bruxelles. On va continuer à faire cela, mais avec le MR qu'on a aujourd'hui, on ne va pas travailler", nous répète-t-elle après la conférence de presse.