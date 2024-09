Groen ne veut plus négocier avec le MR à Bruxelles: quelles sont les autres options ?

La formation d'un gouvernement bruxellois se complique. En effet, Elke Van den Brandt (Groen), a annoncé qu'elle n'entendait plus négocier avec le MR sur les bases actuelles. Quelles sont les autres possibilités ? "Mathématiquement, c'est possible. La liste Fouad Ahidar peut remplacer Groen. Elle n'a qu'un siège de moins que les écologistes. Si on ajoute Vooruit, l'Open VLD et la N-VA, on obtient une majorité côté flamand", explique notre expert politique Christophe Deborsu.

Cependant, la liste de Fouad Ahidar est considérée par certains comme proche des milieux islamistes. "Il est donc peu probable de voir, par exemple, la N-VA s'allier avec elle", ajoute Christophe Deborsu.

