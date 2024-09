De Beukelaer appelle MR et Groen à oeuvrer à la survie de la Région et la qualité de vie

Le chef de file des Engagés à Bruxelles, Christophe De Beukelaer, a invité vendredi soir le MR et Groen, en tant que vainqueurs des élections à Bruxelles en juin dernier, à travailler ensemble à la survie de Bruxelles et à la qualité de vie de ses habitants.

La formatrice bruxelloise néerlandophone Elke Van den Brandt a indiqué vendredi qu'elle n'entendait plus négocier avec le MR sur les bases actuelles, à savoir sans la moindre prise en compte du projet des écologistes pour une ville verte et vivable pour lequel nombre de Bruxellois ont accordé leur suffrage. La ministre écologiste bruxelloise et la co-présidente de Groen Nadia Naji s'en sont prises ouvertement au président libéral qu'elles ont qualifié de "pyromane". En cause, selon elles, après l'épisode de l'annonce d'un report de la nouvelle phase de restriction de la zone basse émission, un tweet du président du MR menaçant ouvertement de passer par la voie parlementaire pour une remise à plat du plan de mobilité Good Move, cher aux écologistes.

"Les défis (budget, santé, environnement, économie, précarité…) de la Région n'ont jamais été aussi grands. Sa survie est en jeu et avec elle, la qualité de vie des Bruxellois(es). Face à cette situation, c'est l'intérêt général qui doit primer. Et l'intérêt général, c'est que les deux plus grands vainqueurs des élections FR (MR) et NL (Groen) travaillent ensemble. Voyons nos convergences avant nos divergences", a réagi Christophe De Beukelaer, sur "X".