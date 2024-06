Bons d'Etat: plus de 482 millions d'euros récoltés au terme de la campagne

Plus de 482,4 millions d'euros ont été levés lors de la dernière campagne d'émissions de bons d'Etat, selon des chiffres communiqués mardi par l'Agence fédérale de la dette.

Ces bons d'État sont assortis d'un taux d'intérêt brut de 3,20% (2,24% net) pour le bon d'État à un an, et de 2,80% (1,96% net) pour celui à huit ans.

Le bon d'État à 1 an a attiré la majorité des souscriptions, pour un montant total de 472,3 millions euros. Le bon d'État à 8 ans a quant à lui enregistré des souscriptions à hauteur de 10,1 millions d'euros.

La campagne de souscription s'est déroulée du 24 mai au 3 juin pour les particuliers qui passaient par leur banque et du 24 au 31 mai pour ceux qui souhaitaient investir directement auprès de l'administration, via le service des Grands-Livres. Lors de cette campagne, 11.587 souscriptions ont été effectuées via les Grands-Livres pour un montant total de 239,9 millions d'euros, représentant 49,7% du montant total émis.

Lors de la précédente émission de bons d'État en mars, les souscriptions avaient atteint la somme de 433 millions d'euros. Début septembre, le gouvernement avait récolté le montant record de 21,9 milliards d'euros grâce à un bon d'État à un an.

Deux autres campagnes sont encore prévues cette année. La première aura lieu entre fin août et début septembre, la seconde entre fin novembre et début décembre.