BRUXELLES - Le succès du Team Fouad Ahidar est "l'aboutissement de 20 ans de politique"

Le succès du Team Fouad Ahidar, vainqueur de trois sièges au Parlement bruxellois et d'un siège au Parlement flamand, est sans aucun doute la plus grande surprise des élections de dimanche à Bruxelles. La liste de l'ancien élu de Vooruit a même failli obtenir un siège à la Chambre, ce qui aurait été sans précédent pour un parti néerlandophone bruxellois depuis la sixième réforme de l'État.

Fouad Ahidar, interrogé par Belga, attribue ce résultat à la diversité : "Notre liste comprend toutes les nationalités, des autochtones et des allochtones, des néerlandophones et des francophones". Il affirme également avoir développé un vaste réseau et mené une campagne intense via la messagerie Whatsapp : "C'est l'aboutissement de vingt ans de politique", a-t-il admis.

Le succès du parti peut aussi s'expliquer par le fait que plus de 10.000 bulletins de vote supplémentaires (sur plus de 11.000 votes valables supplémentaires) ont été comptabilisés pour des partis du groupe linguistique néerlandais entre 2019 et 2024.