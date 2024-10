"Ce n'est pas une petite fissure": le cordon sanitaire est sur le point d'exploser, selon le Vlaams Belang

Le cordon sanitaire autour de l'extrême-droite ne tiendra plus après les élections du 13 octobre, a affirmé dimanche le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, au cours d'un meeting à Lokeren (Flandre orientale).

Le parti d'extrême droite se présente dans plus de 200 communes avec quelque 4.500 candidats. Parviendra-t-il à rompre le cordon sanitaire et entrer dans des majorités communales pour la première fois de son histoire? Le 9 juin, au soir des élections législatives, il est arrivé premier dans plus de la moitié des communes de Flandre.

S'il réédite cette performance, il lui incombera d'ouvrir les négociations pour former des majorités dans celles-ci au soir du 13 octobre, conformément à la nouvelle législation flamande, et ce pour une période de deux semaines.