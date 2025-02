Ces hôpitaux sont-ils vraiment en danger de fermeture? Voici le vrai du faux sur ces déclarations du PS

Une liste, relayée par le Parti Socialiste, circule sur les réseaux sociaux et suscite l'inquiétude. Celle-ci mentionne plusieurs hôpitaux qui seraient menacés de fermeture en Belgique. Mais les partis au gouvernement, à savoir côté francophones le MR et les Engagés, ont tout de suite crié au scandale, évoquant une fake news. Qui a raison?

"Gouvernement Arizona : Les hôpitaux en danger, soyons transparents !" : c'est le titre du post sur les réseaux sociaux du Parti Socialiste. Une publication relayée par de nombreuses personnalités du PS et dans lequel il est expliqué que le nouveau gouvernement prévoit de fermer des services d’urgences, et même certains hôpitaux.

Les socialistes s'y opposent et renvoient à une pétition où on retrouve le nom de 25 hôpitaux wallons menacés, parmi lesquels le site des Bruyères du CHU de Liège, Notre-Dame du CHwapi ou le site d'Ath d'EpiCURA. Six hôpitaux bruxellois seraient aussi concernés.