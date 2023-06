Cinq ans de prison avec sursis pour la vente de 13 kilos de cannabis à Namur

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de prison de 5 ans et une confiscation par équivalent de 25.000 euros à l'encontre d'un homme né en 1991 condamné pour avoir vendu 13 kilos de cannabis, entre novembre 2016 et novembre 2022 à Namur, dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Son ancienne compagne, qui faisait défaut, est condamnée à une peine de prison de 2 ans et 6 mois pour l'avoir aidé dans son trafic entre 2021 et 2022.