Comment le gouvernement compte-t-il augmenter ses investissements dans la Défense? "Il n'y a pas 45 recettes miracles", déclare Prévot à l'entrée du kern

En juin, un sommet de l'OTAN se tiendra à La Haye et il est vraisemblable que les pays de l'Alliance devront aller au-delà de ce chiffre. Or, la Belgique, comme quelques autres pays européens, n'y est toujours pas. L'accord de gouvernement conclu fin janvier prévoyait d'y arriver en 2029. Les récents bouleversements géopolitiques ont convaincu chacun des partis de la coalition qu'il fallait presser le pas.

L'accord Arizona prévoit de créer un Fonds Défense pour financer les investissements. Il sera alimenté par les dividendes des participations de l'Etat dans des entreprises et la vente de certains actifs. L'Union européenne accordera également des facilités budgétaires. L'effort est néanmoins considérable: 17,2 milliards d'euros, selon le ministre du Budget, Vincent Van Peteghem.

"On va analyser sereinement au conseil des ministres la diversité des pistes possibles", a expliqué le vice-Premier ministre des Engagés, Maxime Prévot, à l'entrée de la réunion. "On sait qu'on est confronté au défi de l'assainissement des finances publiques qui ne permet pas un endettement accru, mais il n'y a pas non plus 45 recettes miracles pour éviter de devoir vendre des bijoux de famille, avec toutes les réserves que ça peut représenter. Et imposer des économies au-delà de ce qui a déjà été fixé apparaîtrait déraisonnable pour un grand nombre de secteurs", a-t-il poursuivi.