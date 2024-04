Coup d'envoi de la deuxième édition du European Bauhaus Festival à Bruxelles

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les commissaires européens Iliana Ivanova et Elisa Ferreira, ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo et le secrétaire d'État Thomas Dermine ont assisté à l'inauguration. Cet événement est en effet organisé par la Commission européenne en collaboration avec la présidence belge.

Le Festival souhaite faire un lien entre le Green Deal européen, notre quotidien et notre cadre de vie. Le Green Deal est un ensemble de mesures qui devraient aider l'Union européenne dans sa transition vers la neutralité climatique d'ici 2050. Dans les prochains jours, le Parc du Cinquantenaire et le Musée des Arts et d'Histoire seront le théâtre de débats, performances, expositions et ateliers avec des invités internationaux et des intervenants de haut niveau.