Cours de néerlandais en Wallonie: Georges-Louis Bouchez annonce une obligation dès 2027

C'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre. L'obligation des cours de néerlandais en Wallonie est sur la table de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis un long moment. Récemment, nous avons appris que le projet n'était plus en discussion, puisque "le projet a donc été reporté sine die (sans remise à une date ultérieure, NDLR)", nous communique le cabinet de la ministre de l'Éducation et de l'Enseignent de promotion sociale Valérie Glatigny (MR).

Note d'orientation en 2022

Deux années plus tôt, une note d'orientation circule au sein du précédent gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant une obligation des cours de néerlandais. L'ex-ministre Caroline Désir s'est exprimée plusieurs fois à ce sujet, favorable au projet. Néanmoins, "celle-ci n'a pas été concrétisée en projet de décret au vu des nombreuses réformes liées au Pacte d'excellence, et au travail en cours à l'époque par la Ministre Désir sur la dimension sociale du Pacte", explique Johanne Moyart, porte-parole de l'actuelle ministre de l'Éducation Valérie Glatigny. "Le projet a donc été reporté sine die", conclut-elle.

Pénurie d'enseignants

En janvier, nous interrogions Caroline Désir sur la faisabilité d'une telle mesure, et à ce moment déjà, elle avertissait sur la pénurie de professeurs. "On a pris une décision politique, on veut que tous les petits Wallons aient un apprentissage du français ou de l'allemand, mais immédiatement, on m'a expliqué qu'il fallait une période transitoire, nous sommes dans un contexte de pénurie de professeurs de langue", annonçait l'ex-ministre de l'Éducation en FédérationWallonie-Bruxelles.

"On a valorisé l'ancienneté qui vient du privé, on a reconnu différents titres pour pouvoir donner cours de langue, donc on essaye vraiment de mettre de l'eau dans notre vin par tous les moyens pour avoir des professeurs, mais ça reste compliqué. D'autant plus que la Flandre est en pénurie de professeurs et essaye de les maintenir", déplorait déjà Caroline Désir en janvier.