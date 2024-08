Davantage de candidats et candidates au concours d'entrée en médecine

Davantage de candidates et candidats se sont inscrits à la seconde édition du concours d'entrée aux études en médecine et en dentisterie que l'an dernier, a exposé mercredi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares). Depuis 09h30, des milliers de jeunes tentent d'obtenir leur sésame pour accéder à des études en médecine ou en dentisterie.