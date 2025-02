De Wever a "beaucoup de compréhension" pour les manifestants, mais assure qu'il est "nécessaire de réformer le système"

Face à la mobilisation massive contre les réformes du gouvernement, notamment le recul de l’âge de la retraite et les mesures d’austérité, Bart De Wever a réagi en assurant qu’il entendait les revendications des manifestants.

Le Premier ministre souligne que ces mesures seront mises en place progressivement : "Ce sont des réformes graduelles, avec des enveloppes et des mesures de transition. Nous sommes ouverts à la concertation sociale et prêts à discuter avec les syndicats pour ajuster certaines décisions si elles s’avèrent trop brutales."

Une main tendue aux syndicats, mais des décisions déjà prises

Les syndicats reprochent au gouvernement d’imposer certaines mesures sans réelle négociation. "Dans certains domaines, la direction est claire et les décisions sont déjà prises, comme la période d’essai. Mais sur d’autres sujets, comme la fiscalité, l’emploi ou les pensions, il reste encore de nombreuses modalités à discuter", a expliqué Bart De Wever.

Il assure être prêt à examiner des situations particulières : "Si vous me montrez des cas où une personne est touchée par cinq mesures à la fois et que c’est trop lourd, on est ouvert à la discussion."