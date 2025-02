"Ils ont particulièrement peur pour les pensions": Bart De Wever rencontre les syndicats et les représentants des employeurs

Prudence si vous devez circuler dans la capitale demain. Une importante manifestation nationale est prévue, ce qui risque d'engendrer de nombreuses complications. Les syndicats comptent protester contre les projets figurant dans l'accord de gouvernement de Bart De Wever.

Et c'est dans ce contexte que les partenaires sociaux rencontrent en ce moment le Premier ministre. Le Groupe des 10, comme on l'appelle, rassemble les principaux syndicats et les représentants des employeurs.