"Des changements structurels majeurs": que sait-on de l'accord de gouvernement?

Les cinq partis de l'Arizona, à savoir le CD&V, Vooruit, la N-VA, les Engagés et le MR, se sont félicités de cet accord sur leurs réseaux sociaux. On ne connaît actuellement pas encore son contenu dans le détail, mais certains ont dévoilé quelques mesures phare.

"Il y a un accord de gouvernement qui sera présenté dans les prochaines heures. Et donc, c'est un accord avec des réformes qui n'ont jamais été faites en Belgique depuis des décennies. Il y a vraiment des changements structures majeurs, mais je laisserai le futur Premier ministre les présenter", a lancé le président du MR.

Ils se sont quittés vers 5 heures du matin et à la sortie de l'école royale militaire, Georges Louis Bouchez, a commenté les mesures décidé.

Économie

Ce qu'on sait déjà, c'est que du point de vue économique, il y aura bien une taxe de 10% sur les plus-values boursières au-dessus de 10.000 euros. Dès 2026, la quantité exonérée d'impôts va augmenter. La taxe bancaire sera également relevée et la lutte contre la fraude fiscale renforcée.

Vooruit a donné vendredi soir à ses membres quelques détails sur l'accord de coalition fédéral. Les socialistes font valoir qu'ils ont "sauvé l'index" . Les projets antérieurs visant à geler l'indexation, notamment, du revenu d'intégration pendant plusieurs années n'ont pas été retenus dans l'accord final.

Quid des soins de santé ?

Dans les années à venir, 3,9 milliards d'euros en plus de l'index seront investis dans le secteur des soins de santé. Le système du tiers payant sera étendu et un nouvel accord social bénéficiera au personnel.

Comme prévu, les malades de longue durée feront l'objet d'un suivi renforcé afin de les remettre au travail quand c'est possible. Les mutuelles devront "assumer la responsabilité d'un suivi plus strict", a précisé Vooruit. Les employeurs seront également "mis devant leurs responsabilités". La suppression du certificat médical pour une absence d'un jour des employés des grandes entreprises sera maintenue. Un système de crédit familial sera mis en place en matière de congé parental.

Pensions et chômage

En ce qui concerne les pensions, certains régimes favorables seront progressivement supprimés.

Les personnes qui ont commencé à travailler à 18 ans pourront prendre leur retraite après 42 ans de carrière, soit à 60 ans. En plus d'un bonus de pension pour ceux qui restent au-delà de l'âge légal de la retraite, il y aura par ailleurs un malus de pension pour ceux qui partent plus tôt.

Les allocations de chômage seront effectivement limitées dans le temps, mais pas pour les plus de 55 ans. Les personnes qui perdent leur emploi recevront néanmoins dans un premier temps, des allocations légèrement plus élevées. En outre, les personnes seront guidées plus activement vers un nouvel emploi.

Enfin, les salaires et conditions de travail des agents pénitentiaires seront revalorisés.

Autres mesures importantes

En matière de politique migratoire, des mesures seront prises pour limiter les arrivées et accélérer les procédures de retour. Le regroupement familial sera plus strict. Un service spécial sera mis en place pour aider les enfants plus rapidement. Les familles avec enfants ne pourront pas être détenues dans des centres fermés, un acquis obtenu sous la législature passée.

En matière de Défense, le recrutement de personnel se poursuivra et un "service militaire volontaire" de 12 mois verra le jour. Des investissements seront réalisés dans des équipements plus modernes tels que la défense antiaérienne, les drones et la cyberdéfense.

Un plan d'action national sera mis en place pour la sécurité dans les gares, en particulier celle de Bruxelles-Midi, ainsi qu'une tolérance zéro pour les drogues. La lutte contre la drogue en général sera renforcée par un service spécialisé dans les enquêtes fiscales et financières afin de suivre les flux d'argent criminel.

Des réformes éthiques sont également mises en œuvre. L'anonymat des donneurs d'ovules et de sperme disparaîtra, de sorte que les enfants qui le souhaitent puissent connaître leurs origines. Un cadre juridique sera aussi mis en place pour les mères porteuses, en interdisant d'en faire une activité lucrative. En ce qui concerne l'euthanasie, la déclaration préalable sera étendue aux personnes atteintes de démence. Le délai d'avortement sera prolongé, bien que les modalités concrètes doivent encore être approuvées ultérieurement par le gouvernement.

Enfin, la politique énergétique doit "concilier climat et pouvoir d'achat". Le gouvernement veillera à supprimer progressivement les subventions aux énergies fossiles et à mettre en place un "tax shift" (glissement fiscal) vers les énergies neutres en carbone. La TVA sur les pompes à chaleur passera à 6%, tandis que celle sur les chaudières à gaz et le charbon passera à 21%. En ce qui concerne le mix énergétique, le gouvernement étudiera si les centrales nucléaires existantes et de nouvelles centrales peuvent jouer un rôle. Des investissements supplémentaires seront également réalisés dans les parcs éoliens en mer.

Enfin, la taxe sur l'aviation sera plus élevée et les liaisons à grande vitesse entre les grandes gares ferroviaires et l'aéroport national seront améliorées.

En matière de renouveau politique et d'institutions, la suppression du Sénat est annoncée d'ici aux prochaines élections. Les dotations des partis politiques seront gelées.

Les différentes mesures de cet accord doivent être présentées par les différents partis à leurs membres aujourd'hui et demain lors de congrès internes. Ensuite, on devrait connaître le casting ministériel et Bart De Wever pourrait déjà prêter serment dès lundi.