"Deux hommes ont explosé de rire lors d'une intervention sur un féminicide": dans Femmes de pouvoir, Amandine Favet évoque un souvenir choquant vécu au parlement

Elle confie que le sexisme est encore très présent en politique. "On pourrait imaginer que dans les parlements, il n'y a pas de sexisme. Mais c'est tout l'inverse. C'est vraiment un sexisme que toutes les femmes vivent au quotidien. Je peux donner des exemples, des remarques, etc. Mais je pense que ce qui est le plus choquant, ce sont les politiques qu'il y a derrière", explique-t-elle.

Elle raconte ensuite un épisode qui l'a fortement marquée : "Je me souviens de deux hommes qui avaient explosé de rire lors d'une intervention sur un énième féminicide, alors qu'on revenait sur le nombre de féminicides par an. Ces hommes rigolaient en disant : 'oh, seulement, ce n'est pas tant que ça'. C'est hyper choquant, mais derrière, on voit qu'il n'y a toujours pas assez de moyens qui sont débloqués pour lutter contre les violences faites aux femmes", poursuit-elle.

Dans cet épisode, Amandine Pavet se confie également sur ces sujets :