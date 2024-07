Deux officiers supplémentaires vont être engagés à la zone de secours VH&P

"Plusieurs options étaient sur la table, il fallait voter ce plan de personnel pour engager deux officiers supplémentaires et désengorger le travail de garde des officiers pour qu'ils puissent prendre leur congé comme c'est leur droit, sans mettre en péril le fonctionnement de la zone. Deux bourgmestres se sont abstenus et deux ont voté contre", relate ainsi Jean-Luc Nix.

Le conseil s'est engagé à recruter ces deux personnes le plus vite possible afin de soulager le personnel "et pour le reste du plan, il faudra encore le décider, les priorités seront à nouveau discutées en conseil, avec les engagements à réaliser" , précise encore le bourgmestre de Welkenraedt. "Tel qu'il est présenté, cela représente deux millions d'euros d'augmentation au budget alors que des interrogations subsistent pour ce qui est du financement de la Province. Nous ne sommes pas sûrs non plus de l'évolution du budget que va allouer le Fédéral aux zones de secours".