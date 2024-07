Dix millions d'euros pour un aménagement cyclable entre Arlon et Luxembourg-Ville

Concrètement, côté belge, il est prévu d'aménager une cyclostrade sur la N4 entre Arlon et la frontière luxembourgeoise, soit un aménagement cyclable de 6 kilomètres offrant un haut niveau de service. Côté luxembourgeois, les différents acteurs aménageront une ancienne ligne vicinale sur 4 kilomètres afin d'assurer une continuité à l'aménagement cyclable belge jusqu'aux itinéraires cyclables reliant Luxembourg-Ville, tout en desservant les territoires de Steinfort et Koerich.

Pour ce projet belgo-luxembourgeois, un montant total de près de 10 millions d'euros sera investi, dont 40% seront pris en charge par le Fonds européen de Développement régional (FEDER). En Wallonie, une partie du budget sera apportée par la SOFICO avec la participation du SPW Mobilité et Infrastructures et de la Ville d'Arlon. Les différents partenaires luxembourgeois (Ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Administration des ponts et chaussées, Communes de Koerich et Steinfort) compléteront le reste de l'enveloppe.