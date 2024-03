Domicile-travail: la part du travailleur dans l'abonnement de train diminuera

Cette nouvelle contribution de l'Etat fédéral prendra la forme d'un crédit d'impôt accordé aux employeurs, selon le nouveau système. L'Etat belge interviendra à hauteur de 7,5% du prix du titre de train si l'employeur accepte d'augmenter sa prise en charge jusque 71,8% du prix de l'abonnement. Grâce à ce double effort des employeurs et de l'Etat fédéral, le même travailleur qui prend en charge aujourd'hui 44% du prix de son abonnement ne paiera plus que 20% de son abonnement de train. Pour les plus longues distances, l'avantage peut se chiffrer en centaines d'euros.

"Cette formule améliorée incitera davantage de travailleurs à opter pour le train. Surtout, il s'agit de donner un coup de pouce à celles et ceux qui choisissent le mode de déplacement le plus respectueux de l'environnement. Celui qui contribue le plus à rendre notre air plus pur, à améliorer notre santé et à réduire le nombre d'embouteillages qui coûtent particulièrement cher aux finances publiques", a souligné M. Gilkinet.