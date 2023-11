Double succès de la Belgique, dont le premier des dames, mardi

La Belgique a signé sa deuxième victoire dans le tournoi masculin des championnats d'Europe de curling, division B, mardi, à Perth, en Écosse. Jeroen Spruyt, Timo Verreycken, Tuur Vermeiren, Dirk Heylen et Daan Yskout ont infligé une 5e défaite consécutive au Portugal 8-6, non sans avoir mené 7-1.

Après cinq défaites, l'équipe féminine, composée de Danielle Berus, Caro Van Oosterwyck, Kim Catteceur, Annemiek Huiskamp et Veerle Geerinckx, a signé sa première victoire 9-2 aux dépens de la Slovaquie, seule autre équipe qui n'avait pas non plus gagné le moindre match depuis le début de cet Euro. La Belgique, qui rencontrera la Hongrie mercredi, est 9e .

Les quatre premiers de la seule poule de 10 avancent en demi-finales.

L'Euro de curling est divisé en trois divisions, A, B et C. Les pays de la division A peuvent se qualifier pour les Mondiaux. Chaque saison, deux équipe sont reléguées de division A. En division B, deux sont promues et deux reléguées en division C, qui envoie aussi deux promus à l'étage supérieur.