Accent flamand: pourquoi tant de Flamands ne veulent-ils plus de nous ?

C’est le genre de titres qui comptent dans une campagne électorale. D’autant qu’il figure à la première page du journal le plus lu du pays, Het Laatste Nieuws : "4 Flamands sur 10 souhaitent une Flandre indépendante". C’est bien plus que les 10 à 20% dans les enquêtes précédentes.

Mais ces chiffres démontrent bel et bien que le communautaire que d’aucuns croyaient disparu fait un retour étourdissant.

L’article du Laatste Nieuws explique que Nord et Sud sont de plus en plus différents et qu’il est donc explicable que l’envie de continuer ensemble s’étiole. On peut rouler à 90 à l’heure sur les routes régionales en Wallonie, c’est 70 km/h maximum en Flandre. Autre exemple : les allocations familiales sont plus élevées en Wallonie qu’en Flandre. Etc, etc.

Pour en avoir le cœur net, je me suis rendu cette semaine à Alost, une commune de Flandre orientale, entre Bruxelles et Gand. Le résultat de mon tour en ville muni d’un micro, vous pouvez le découvrir dans mon reportage attaché à cet article. Et donc oui, il est vraiment facile de les trouver, ces 4 Flamands sur 10 qui rêvent d’indépendance. Leurs arguments se ressemblent : "Nous donnons trop aux Wallons. Et ils utilisent mal notre argent puisque leur région ne se redresse toujours pas. Pourquoi donc continuer à nous vider les poches pour eux ? Les moyens financiers que nous pourrions récupérer en prenant seuls notre sort en main nous permettraient de vivre tellement mieux".