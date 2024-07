Alors que les Flamands sont à la fête, la priorité reste à la politique: "Les réformes de l'Etat sont indispensables" 

Quelles réformes ?

Pour les partis flamands, il faut des réformes institutionnelles. Selon eux, le pays est trop complexe : "Il y a des erreurs architecturales dans notre Constitution". Certains évoquent même des compétences qui pourraient être régionalisées : Le marché du travail, la justice, et même les soins de santé.

Pour Jan Jambon, ministre-président flamand sortant et négociateur fédéral pour la N-VA : "On vient avec notre programme électoral à la table de négociation. Mais comme vous savez, on n'a pas une majorité pour la N-VA. Donc, on doit trouver un accord avec les autres partis. Mais on met les réformes institutionnelles sur la table, ça, c'est clair". Il ajoute : "C'est indispensable pour la N-VA. On veut réformer, on veut simplifier les choses, on veut améliorer. Donc, les compétences qui sont à deux niveaux, c'est certainement sur la table pour simplifier les choses".