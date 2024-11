Condamné pour viol sur mineure il y a 20 ans, le socialiste Yassine Akki retire sa candidature en tant qu'échevin à Molenbeek

Selon eux, cette décision découle de l'information, parue dans la presse, selon laquelle Yassine Akki a été condamné judiciairement pour des faits commis alors qu'il était âgé de 19 ans. "Ces faits datent d'une trentaine d'année et depuis, Yassine Akki, aujourd'hui âgé de 48 ans, s'est pleinement réintégré dans la société. Il a fondé une famille, est marié et père de six enfants, et s'est engagé dans l'action politique en faveur des populations les plus fragiles de Molenbeek. Cet engagement a été largement salué lors des élections communales d'octobre, où il a reçu un soutien massif", défendent l'intéressé et son parti.

Le quotidien la Dernière Heure a indiqué mercredi que le conseiller communal avait été condamné par la Justice à deux reprises il y a plus de vingt ans: en mars 2001, à 4 ans de prison dont 2 avec sursis, pour viol sur mineure de plus de 16 ans accomplis au moment des faits; et en 1998, à 10 mois avec sursis, pour vol, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.