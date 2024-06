DéFI: "La synthèse inédite des valeurs de gauche et de droite", selon François De Smet

Les Positions de DéFI

François De Smet décrit le DéFI comme un parti atypique, mélangeant des valeurs de gauche et de droite. Sur les grandes questions de société, comme les libertés publiques, le droit à l'avortement, les luttes contre les discriminations et les droits des sans-papiers, DéFI adopte des positions progressistes. En revanche, il soutient des politiques économiques libérales, favorisant la liberté d'entreprendre. Cette dualité, selon François De Smet, confère à DéFI une position unique sur l'échiquier politique belge, ni totalement à droite, ni centriste.

Critiques des autres partis et politiques

NV-A : De Smet considère le parti nationaliste flamand comme intellectuellement intéressant mais politiquement dangereux, critiquant sa proximité avec l'extrême droite. Le PTB : Il qualifie Raoul Hedebouw de populiste et démagogique, proposant des solutions simplistes à des problèmes complexes. Le PS : Comparé à un roman de plage, il est jugé plaisant mais quelque peu dépassé, avec une tendance à flatter son électorat. Le MR : Bien qu'un excellent communicant, De Smet critique son penchant pour le populisme et le buzz, nuisant ainsi à la profondeur de la politique. Ecolo : Concernant ce parti, François De Smet trouve qu'il y a une forme de communautarisme. Tandis que pour lui, l'Etat doit être neutre. Les Engagés : Il considère que Maxime Prévot ne devrait pas autant cumuler de postes. En effet, Prévot est président des Engagés, bourgmestre de Namur et député fédéral.

Vision et réformes proposées

François De Smet plaide pour une réforme fiscale audacieuse afin de mieux rémunérer le travail. Il propose de réduire les impôts sur les salaires et de cibler les revenus issus de la grande criminalité et des niches fiscales. Pour François De Smet, il est crucial que le travail soit financièrement plus gratifiant afin de motiver les citoyens à s'investir. Le président de parti exprime son inquiétude face à la montée des extrêmes, tant à droite qu'à gauche, et déplore la simplification excessive des discours politiques par les réseaux sociaux. Il appelle à une vigilance accrue face aux discours populistes qui exploitent les peurs et les colères sans offrir de solutions concrètes.