"J'aurais voulu ne pas être président de parti tout de suite": découvrez François De Smet comme vous ne l'avez jamais vu dans "Pyjama Partis"

François De Smet a révélé son plus grand regret en tant président du parti DéFI, dans l'émission "Pyjama Partis". "J'aurais voulu ne pas être président de parti tout de suite. Dans un coin de ma tête, j'adorerais être simple député, travailler sur mes dossiers, faire mon boulot du mieux que je peux."

Néanmoins, il reconnaît que son rôle actuel lui offre la possibilité d'avoir un impact sur l'avenir politique. "Quelque part, on est venu me chercher. Et puis j'y ai pris goût. Et je trouve ça hyper stimulant de faire partie des gens qui peuvent avoir un impact sur l'avenir d'une formation politique et donc potentiellement sur l'avenir politique", explique-t-il.