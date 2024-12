Formation du gouvernement fédéral: les présidents de parti se retrouveront ce dimanche tous ensemble

Au centre des échanges: la "supernote" socio-économique de Bart De Wever, et les "amendements" ou adaptations proposés par les potentiels partenaires, Vooruit en particulier. Les socialistes flamands auraient en effet renvoyé un nombre particulièrement important de modifications, même s'ils ne sont pas les seuls. "Chacun a le droit d'envoyer ses amendements, on l'a fait aussi", a observé Sammy Mahdi, président du CD&V, à son arrivée au bâtiment occupé par le secrétariat de la N-VA dans le centre de Bruxelles. "Le plus important c'est de travailler sur ces amendements, en discuter (...) J'ai toujours dit que les partis centristes feraient l'axe de ce gouvernement. Si chacun met de l'eau dans son vin, on devrait y arriver", a-t-il ajouté.

Les différents présidents de parti sont restés très discrets sur le contenu des discussions. Quant à la date probable d'une conclusion, "le 7 janvier me parait trop précoce", a brièvement réagi Maxime Prévot. A cette date, Bart De Wever est une nouvelle fois attendu chez le Roi. Maxime Prévot a cependant indiqué espérer "atterrir dans le courant du mois de janvier".

Chez Vooruit, on indique vouloir aller "jusqu'au fond des choses". A la N-VA, on ne commente "ni les discussions, ni l'agenda".