"Je prévois d'organiser une petite réunion pour réunir tout le monde": derniers préparatifs dans les bureaux de vote

Elle poursuit: "Je prévois d'organiser une petite réunion chez moi, à savoir réunir la secrétaire et les assesseurs, pour leur expliquer le déroulement de demain et prendre un peu l'avance sur l'horaire."

La présidente du bureau de vote nous explique avoir préparé une check-list, "parce que le livre était assez volumineux", dit-elle. "Nous avons également une vidéo qui avait été éditée par le ministère des Affaires intérieures. Donc on va vérifier la check-list, on va revoir la vidéo et on va faire une série de questions-réponses pour que tout se passe dans les meilleures conditions."

D'ici demain, 8h, tout devrait ainsi être prêt pour accueillir les électeurs.