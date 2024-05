"L'asile est un droit extrêmement important", "Nous ne pouvons pas accueillir autant": Paul Magnette et Bart De Wever s'opposent fortement sur l'immigration

Paul Magnette et Bart De Wever se sont écorchés sur le thème de l'immigration dans le Grand Duel sur RTL tvi et RTL play.

Le président du PS Paul Magnette et celui de la N-VA Bart De Wever n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde sur le thème de l'immigration dans le Grand Duel sur RTL tvi et RTL play.

"C'est le minimum!", interrompt Bart De Wever.

"Monsieur De Wever, je ne vous ai jamais interrompu. Laissez-moi m'exprimer", s'exclame le président du PS. "L'asile est un droit extrêmement important. Mais pendant que les personnes sont en procédure de demande d'asile, elles n'ont droit à aucun revenu. C'est seulement si elles sont reconnues après plus d'un an, un an et demi, qu'elles ont droit. Mais bien sûr qu'on souhaite, nous, qu'elles travaillent. Et j'ai introduit le parcours d'intégration obligatoire et j'en suis fier!"

"Nous l'avons fait il y a 20 ans", lance Bart De Wever. "C'est un peu tard... Nous avons accueilli 36.000 demandeurs d'asile l'année dernière. Nous ne pouvons pas en accueillir autant. Ils sont nourris, logé, blanchis."