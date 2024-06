Les présidents de parti sont-ils allés trop loin pendant notre débat? L'analyse de Christophe Deborsu

Dernière ligne droite avant les élections. Ce jeudi, les six présidents de parti francophones se sont retrouvés dans un ultime débat face à Martin Buxant et Christophe Deborsu. Le lendemain de ce grand rendez-vous, l'heure est au bilan pour ce dernier. Analyse.

Christophe Deborsu vous avez été coprésentateur de ce débat. Qu'en gardez-vous comme impression?

On avait deux blocs sur le plateau. La gauche contre la droite: le MR d'un côté, PS et Ecolo de l'autre. Et c'est tout à fait nouveau. Ces attaques incessantes. Mais évidemment, ce débat, il faut le décrypter en regardant les sondages.

Notre grand baromètre montre que le MR est largement premier à Bruxelles, que PS et Ecolo qui étaient leaders en 2019, sont tout à fait décrochés. En Wallonie, MR et PS font jeu égal. Ce n'était plus arrivé depuis 2007 et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de nervosité. D'autant plus que, toujours en Wallonie, Ecolo est complétement largué.