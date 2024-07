Georges-Louis Bouchez annonce "une baisse d'impôt exceptionnelle" dans l'accord de gouvernement

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, et Maxime Prévot, le président des Engagés, sont en conférence de presse à partir de 16h suite à l'accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce jeudi 11 juillet se tient la conférence de presse sur l'accord de gouvernement entre le MR et Les Engagés pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette Déclarations de politique régionale et de politique communautaire du MR et des Engagés s’intitule "Avoir le courage de changer pour que l’avenir s’éclaire". Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot ont souligné ce message dès le début de leur intervention. "On a le devoir d'être sérieux dans la gestion pour ne pas finir comme la Grèce", a déclaré le chef de file des Engagés. Pourtant, Georges-Louis Bouchez a annoncé qu'il n'y aura pas de nouvel impôt, mais qu'il y aura même une "baisse d'impôt exceptionnelle".

Rendre de l'oxygène.

Comment expliquer cela alors que des efforts pour redresser les finances wallonnes doivent être réalisés ? "On doit diminuer les dépenses structurelles et rendre de l'oxygène aux citoyens. Il y aura une baisse de 1,5 milliard de la fiscalité structurelle pour les jeunes actifs et, de manière générale, pour la classe moyenne". Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot ont prévu plusieurs mesures phare, notamment sur la gouvernance. "Nous devons être exemplaires et il est indispensable que les politiques aussi fassent des efforts".