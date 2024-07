Maxime Prévot prévient: "Nous allons interdire les smartphones dans les écoles primaires"

Lors de la conférence de presse sur l'accord de gouvernement entre le MR et Les Engagés pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Maxime Prévot a annoncé une mesure importante pour les élèves. Désormais, les smartphones seront interdits dans les écoles primaires. "Je fais le lien entre écoles et santé. Que ce soient les parents, les enseignants, ou les directeurs d'établissement, tous nous disent qu'ils sont préoccupés par la place trop importante qu'occupe le smartphone dans les cours d'école, voire en classe", a déclaré Maxime Prévot.

Pas pour le secondaire

Aucune obligation n'est prévue pour les écoles secondaires. "On encouragera des mesures pour encadrer l'utilisation des smartphones, mais l'autonomie des établissements prévaudra", a ajouté le chef de file des Engagés. "Quand on entend les préoccupations du corps médical concernant les troubles du sommeil, la concentration, et la difficulté à suivre les cours et à assimiler les connaissances, c'est important", a-t-il conclu.