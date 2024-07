Nouveau gouvernement wallon: revivez la conférence de presse de Georges-Louis Bouchez et de Maxime Prévot

Après près de deux heures, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot ont terminé leur conférence de presse.

Georges-Louis Bouchez annonce que les compétences n'ont pas encore été établies et que donc les ministres n'étaient pas encore nommés. "Mais ces personnes auront une responsabilité énorme. Nous pensons que ces 5 prochaines années sont les plus importantes de l'histoire de la Wallonie."

Le duo souhaite un allégement des contraintes administratives dans le contexte PAC 2027 et des investissements considérables public/privés dans la recherche pour avancer vers une agriculture durable qui dégage une rentabilité pour les agriculteurs.

"Nous sommes évidemment également convaincus de la nécessité d'être au rendez-vous de la transition", dit Maxime Prévot. "Nous sommes conscients que l'ensemble des francophones ont rendez-vous avec les changements qui découlent de l'accélération du changement climatique. Nos comportements doivent changer et nos politiques ajustées."

Maxime Prévot annonce la création de nouvelles places en crèches. "Plusieurs milliers", dit-il. "C'est très important. Nous en voulons 5000 en plus d'ici 2029."

"Nous avons décidé de consacré le statut de famille monoparentale", dit Maxime Prévot. "Pour que les mamans solos et les papas soles soient mieux accompagnés par rapport à leurs difficultés."

Le déploiement de la 5G est un "élément majeur pour le développement économique et le confort de nos citoyens", dit Georges-Louis Bouchez.

17h15

Smartphone à l'école

Les smartphones seront interdits à l'école primaire, affirme Maxime Prévot. "Et on insistera pour un usage raisonné et balisé en secondaire. Mais c'est l'autonomie des établissements."