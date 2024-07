Premier ministre, Ministre-président et puis député européen: étaient-ce les dernières élections d'Elio Di Rupo?

Oh, il n'est pas dit, on verra.

Je ne me fixe plus d'âge. Tout dépend de la santé mentale, de la santé physique, de la qualité du travail fourni. Quand on est dans le monde politique, qu'on a, comme moi, consacré sa vie aux autres, on se doit d'être utile aux citoyens. Le jour où on n'est plus utile, il faut prendre sa retraite ou se retirer.

La défaite du PS, on ne vous a pas encore entendu parler de cela. Défaite en Wallonie, 23 % des voix wallonnes il y a un mois. Sous votre présidence, 26 % en 2019, mais même plus de 30 % en 2014. 23 en Wallonie, c'est le pire des scores depuis mémoire d'homme. C'est dû à quoi?

Ne cherchons pas midi à 14h. Constatons le succès du MR et des Engagés. Pour le reste, en démocratie, il faut respecter le choix des électeurs et des électrices.