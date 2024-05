Bombardement d’un camp de réfugiés à Rafah: "Il est temps que les Nations Unies prennent des sanctions" contre Israël

Israël fait face à une vague de condamnations internationales après une frappe dans la nuit de dimanche à lundi à Rafah. Bombardement qui a fait 45 morts, selon le ministère de la Santé à Gaza, et mis le feu à des tentes occupées par des Palestiniens dans un camp de déplacés. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, estime dans le Bel RTL matin, qu’il faut demander des comptes à Israël et éventuellement prendre des sanctions.

"Ça suffit, je l'ai dit et je le redis. Ce qui s'est passé est intolérable et surtout on ne peut plus se limiter à condamner et à dire que cela suffit. Et donc hier, nous avons décidé de demander à Israël, dans le cadre de notre accord d'association avec l'Union Européenne-Israël, de venir à la table du conseil, donner des explications pour éventuellement prendre des sanctions, remettre en question cet accord d'association. Nous avons aussi décidé le redéploiement de notre force civile à la frontière de Rafah au niveau européen et il est temps aussi que les Nations Unies qui se réunissent à l'instant prennent des sanctions et des décisions. Donc ça c'est important, c'est un pas important, il va y avoir potentiellement des sanctions contre Israël. Je pense qu'il est temps surtout d'avoir une réelle stratégie", a réagi la ministre Hadja Lahbib.