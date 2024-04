Retraite, sécurité et politique internationale: revivez le débat entre Georges-Louis Bouchez et Raoul Hedebouw

"Pourquoi sanctionne-t-on la Russie et pas Israël?", s'étonne le président du PTB. "Ce sont les intérêts géo-stratégique. Je demande que la Belgique prenne des sanctions."

Georges-Louis Bouchez juge que l'aspect international est un des plus grands dangers du PTB pour la Belgique. "Un jour, il faudra négocier, mais quand le rapport de force sera favorable à l'Ukraine. Négocier aujourd'hui, c'est envoyer le signal à Poutine que, quand il voudra quelque chose, il pourra l'obtenir parce que nous avons peur."

"Il faut discuter avec la Russie", lance Raoul Hedebouw. "Et faire une place à la paix. Mais je ne suis pas naïf, ça ne va pas être simple."

19h52

Fermeté et sanction

Selon le président du MR, il faut de la "fermeté et des sanctions". "La police de proximité passe à côté de jeunes qui trafiquent de la drogue et on leur dit de ne pas intervenir", ironise Georges-Louis Bouchez.