Comment lutter contre l'insécurité? Hedebouw fustige le "secret bancaire", Bouchez veut "décharger les policiers"

Pour Raoul Hedebouw, ce n’était pas une bonne idée. "Ce qu'il faut, c'est renforcer la police judiciaire fédérale. Il faut prendre le problème à la source. Le problème de la drogue en Belgique vient du port d'Anvers. Aujourd'hui, savez-vous combien de conteneurs sont contrôlés par la police de la douane ? 1 sur 40. C'est fou. Pourquoi ? Parce que la police de la douane n'a pas les moyens. Sous le gouvernement MR/N-VA, a perdu 2 à 300 travailleurs de la police judiciaire. Il manque de moyens", déplore le président du PTB.

Al Capone, on l'a pris par les transactions financières

Pour améliorer la situation, Raoul Hedebouw énumère les actions à privilégier : "Renforcer les juges d'instruction, la police judiciaire. Mais je ne pense pas qu'en mettant des militaires en rue, on va résoudre ça. Ensuite, le secret bancaire. Savez-vous comment on a pris Al Capone ? Al Capone, on l'a pris par les transactions financières. Le secret bancaire est un grand problème encore en Belgique. Et, enfin, pour être complet, il faut renforcer la police de proximité. C'est un problème aujourd'hui qu'on désinvestit parce qu'eux peuvent voir ce qui se passe dans les quartiers, etc. Parce que la sécurité est un droit élémentaire pour l'ensemble des habitants de notre pays".

Il faut décharger les policiers de missions inutiles

Georges-Louis Bouchez est ensuite questionné sur ses pistes pour lutter contre l’insécurité. "D’abord, qu'on arrête de raconter des fables", répond d’emblée le libéral. "Aujourd'hui, on a 336 policiers par 100 000 habitants. C'est la moyenne européenne. C'est plus que la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Grand-Duché du Luxembourg. Alors, qu'est-ce qui ne va pas en Belgique ? Ce qui ne va pas en Belgique, c'est qu'on demande aux policiers de réaliser 147 missions en plus que ce qui est prévu dans la loi de police, c'est-à-dire pour votre domiciliation. Quand on casse votre rétroviseur, vous allez faire un PV, pas pour qu'on retrouve la personne qui vous l'a cassé, mais pour l'assurance. Quand vous êtes sur l'autoroute maintenant, figurez-vous que pour faire intervenir une dépanneuse, vous devez appeler le 112. Tout ça n'a aucun sens. Il faut décharger les policiers de missions inutiles pour qu'ils puissent se consacrer à leur travail", estime le président du MR.