Bruxelles: les résultats définitifs sont disponibles, voici à quoi va ressembler le conseil communal

À quoi ressemble le nouveau conseil communal de Bruxelles? Il y a 49 sièges à répartir et les résultats sont à 100%. Le premier parti à Bruxelles, c'est le PS, qui est associé à Vooruit, et qui obtient 16 sièges. La deuxième force politique dans la capitale c'est le MR. Les libéraux remportent 12 sièges de conseillers communaux. Le PTB arrive en troisième position avec 7 sièges, Ecolo en a 6. La team Fouad Ahidar aura 5 sièges de conseillers et les Engagés en auront 3.

Voilà donc le nouveau conseil communal de la capitale. Vous remarquerez qu'il n'y a plus de conseillers DéFI. C'est un revers important pour le parti. Les deux premiers partis pourraient donc s'associer pour diriger Bruxelles. Socialistes et libéraux, ça s'est déjà fait dans le passé. Jusqu'ici, ces deux partis formaient une majorité avec les Écolos et DéFI, mais l'absence de DéFI rend cette tripartite compliquée.