La bourgmestre de Forest annonce son départ d'Écolo: "Les perspectives de majorité sont contraires à mes convictions"

Alors que se dessine la possibilité d'une majorité PS-Ecolo-PTB à Forest, la bourgmestre actuelle, l'écologiste Mariam El Hamidine, a décidé de quitter son parti, Écolo, écrit La Libre jeudi.

"Je vais siéger comme indépendante", annonce Mariam El Hamidine à La Libre.

"Pendant tous mes mandats, j'ai fait en sorte que tous les Forestois et Forestoises soient respectés et traités sur un pied d'égalité. Je ne veux pas nommer un parti en particulier. Mais au lendemain des élections, les perspectives de majorité qui se dessinent à Forest sont contraires à mes convictions. J'ai toujours milité pour la cohésion sociale. Mais avec cette coalition, une partie de la population risque d'être oubliée. Je comprends les inquiétudes exprimées par les gens. Cette coalition ne représente pas les Forestois et les Forestoises de tous les quartiers et communautés."