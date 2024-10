La campagne électorale du bourgmestre de Mons "dans l'illégalité grave"? "Monsieur Bouchez a créé une polémique"

Partager:

Ce mercredi, Georges-Louis Bouchez épinglait la Liste du Bourgmestre de Mons, lui reprochant d'avoir utilisé des employés communaux pour installer une bâche électorale. Le bourgmestre Nicolas Martin s'explique aujourd'hui.

Une polémique enfle à Mons. Des ouvriers communaux ont été photographiés alors qu'ils s'affairent autour d'une affiche électorale socialiste. Le cliché a été présenté, ce mercredi, par Georges-Louis Bouchez, président du MR, dans la Dernière Ligne Droite, en affirmant que "des ouvriers communaux sont utilisés pour installer des bâches du PS". À lire aussi "Quand vous restez au pouvoir aussi longtemps…": Georges-Louis Bouchez accuse le PS d'"illégalité grave" Pour rappel, il n'est pas permis d'utiliser des employés communaux pour s'occuper de la campagne électorale : "La Commission rappelle que la mobilisation des moyens matériels et humains qui seraient mis à disposition par une autorité publique doit s’envisager avec prudence et donc rester dans le cadre d’une activité habituelle. Ces moyens matériels ne peuvent servir dans le cadre d’une campagne électorale menée par des partis, listes et candidats", stipule le Parlement wallon. De manière incompréhensible, on a constaté hier que des ouvriers de la ville étaient venus les enlever

Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, se défend, expliquant que ces ouvriers étaient en train de réparer une erreur. La façade du bâtiment privé avait été louée par la Liste du Bourgmestre avec une convention et ces bâches auraient été décrochées par la ville sans autorisation : "On a installé, dans le courant du mois de septembre, deux bâches avec un élévateur qu'on a payé avec nos propres frais. Ces bâches devaient rester jusqu'à la journée de l'élection. De manière incompréhensible, on a constaté hier que des ouvriers de la ville étaient venus les enlever pour y installer, à la place des bâches relatives à une exposition de la ville", justifie-t-il. "Constatant que nos bâches avaient été enlevées sans autorisation et sans raison, on a demandé à la ville que ces bâches soient réinstallées là où elles étaient, sachant que la ville n'avait pas à la retirer. C'est à nous de retirer les bâches, une fois la convention retirée, et pas aux équipes de la ville, évidemment", assure-t-il. Le bourgmestre déplore "que Monsieur Bouchez ait créé une polémique en détournant les faits et en donnant l'impression qu'on était suffisamment stupides que pour demander à notre personnel communal d'installer notre matériel électoral, ce dont nous n'avons évidemment pas besoin.