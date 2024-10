Taxes, mobilité, crèches... à quoi ressemblerait une commune gérée par le PTB? "On est vraiment prêts"

Les personnes plus riches devraient-elles payer plus cher pour sortir leur poubelle ? "Non, nous, on est plutôt pour l'idée du tax shift, comme nous l'avons fait à Zelzate. Nous avons réalisé le fait qu'il y avait une taxe environnementale pour les indépendants et les citoyens. Nous avons pu diminuer tout en mettant une taxe sur la surface des très grandes entreprises ArcelorMittal, par exemple. Et donc, ça faisait 0,09% de leurs bénéfices. Une petite taxe pour eux, ça a permis de soulager l'ensemble des citoyens", argumente la candidate.

Est-ce que dans une commune gérée par le PTB, les gens au CPAS devraient effectuer des travaux d'intérêt général, par exemple, nettoyer les rues ? "Nous ne sommes pas pour des travaux d'intérêt général. Nous sommes pour le nettoyage des rues par du personnel de la ville même. Il faut payer les gens pour faire ce travail-là. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du CPAS, nous sommes bien sûr pour activer les gens, pour les aider à trouver du travail", répond la cheffe de groupe PTB.

Nous, on est plutôt pour une police de proximité

Et les caméras de surveillance ? Sofie Merckx dit "pourquoi pas", tout en précisant que le PTB n'est "pas grand fan de ça" : "On constate que ce n'est pas très efficace. Il faut aussi des policiers pour surveiller toutes ces caméras. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement, le délit, il est filmé, mais il n'est pas prévenu pour autant. Donc nous, on est plutôt pour une police de proximité, sur le terrain, effectivement, que les caméras, mais on n'enlèvera pas les caméras de surveillance quand même".