"Quand vous restez au pouvoir aussi longtemps…": Georges-Louis Bouchez accuse le PS d'"illégalité grave"

Quand on l'interroge sur le sujet, le libéral répond: "Aujourd'hui, sur une liste de 45 candidats, le PS en a une quinzaine qui ont des hautes responsabilités dans l'administration de la ville, dont la cheffe du service État civil. Quand vous restez au pouvoir aussi longtemps, il y a une confusion permanente entre vos intérêts personnels, ceux de votre parti et ceux de la ville."

Il dégaine un autre exemple, photo préparée à l'appui, sur laquelle on voit des ouvriers communaux s'affairer autour d'une affiche électorale socialiste: "À Mons, on utilise des ouvriers communaux pour installer des bâches du PS", attaque-t-il.

Préparés à aborder le sujet, nos journalistes ont contacté le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin: ce dernier affirme que ce sont des panneaux que le PS a loués à la ville et que tout est en règle.

À notre interlocuteur de reprendre de plus belle: "Quelle que soit son explication, il y a une égalité grave et qui est pénale. Il est interdit dans la législation électorale, pour un parti politique, de louer un emplacement pour faire de l'affichage. On peut afficher chez des privés sur base volontaire, mais on ne peut pas le faire contre une rétribution. Donc, si la ville, pour se défendre, n'a comme solution que de dire que le PS a loué ses emplacements, ce n'est peut-être pas l'utilisation des agents, mais c'est à tout le moins une infraction à la législation électorale."