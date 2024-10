Mode d'emploi des élections communales: horaires, obligations et nouveautés, voici tout ce qui change cette année

Partager:

Les élections communales et provinciales ont lieu ce dimanche. Pour l'occasion, voici une série de conseils afin que tout se passe pour le mieux.

Nouvelle journée d'élection en Belgique ce dimanche. Et si certains savent déjà pour qui ils vont voter, d'autres ont peut-être oublié quelques détails qu'il est bon de rappeler avant de se rendre à leur bureau de vote. Tout d'abord, il y a deux choses essentielles à ne surtout pas oublier le dimanche 13 octobre : votre carte d'identité et votre convocation. Sans ces documents, il est impossible de voter, donc ne les oubliez pas. Pour le reste, le processus reste inchangé. À lire aussi Elections communales et provinciales: ce que vous devez savoir à 2 jours du scrutin

Au niveau de l'organisation et des horaires, cela peut varier en fonction de la région. En Wallonie, par exemple, on vote de 8h à 13h, et il s'agit d'un vote papier. Concrètement, les électeurs wallons recevront un bulletin de vote blanc pour les communales et un vert pour les provinciales. Ensuite, une fois dans l'isoloir, il faudra voter de manière valable. Pour voter correctement, plusieurs options s'offrent à vous : Première option, vous cochez la case de tête, c'est-à-dire que vous soutenez l'ensemble des candidats figurant sur la liste de votre choix. Deuxième option, vous favorisez un ou plusieurs candidats de la liste de votre choix, ce que l'on appelle un vote de préférence.

Troisième option : vous ne faites rien et laissez votre bulletin vierge, ce qu'on appelle un vote blanc. Ce vote est considéré comme valable, mais il ne sera pas pris en compte dans la désignation des élus. Attention cependant à ne pas confondre avec le vote nul, qui, lui, est considéré comme non-valable. Cela se produit, par exemple, lorsque vous cochez un ou plusieurs candidats figurant sur des listes différentes, ou si vous écrivez ou dessinez quoi que ce soit sur votre bulletin de vote. Plusieurs différences à noter Cette année, il faudra prêter attention aux différences et changements entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. À Bruxelles, on vote de 8h à 16h uniquement pour les communales, il n'y a pas d'élections provinciales à Bruxelles, et le vote est électronique.