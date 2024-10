Pour Georges-Louis Bouchez, le MR reste de loin le premier parti de Wallonie: "N'en déplaise à un certain commentateur"

Candidat -bourgmestre à Mons, Georges Louis Bouchez n'a pas réussi son pari de renverser le PS. Cependant, invité dans le bel RTL Matin : "On réalise déjà un score que personne d'autre n'avait jamais réalisé avant, en ce qui concerne une liste non-socialiste, puisqu'on fait 30 %, on a 14 sièges et on a cassé la majorité absolue du Parti Socialiste", se réjouit le Montois.

Le MR travaillera-t-il donc avec le PS dans la commune ? "Quand je regarde le résultat de Mons, je vois qu'au niveau des partis démocratiques, il n'y a pas l'embarras du choix. Le sens de la responsabilité devrait amener les deux grands blocs, MR et PS à travailler ensemble pour garantir de la stabilité. Je ne fais pas d'appel, je fais juste un constat des résultats. J'ai toujours dit que ce n'était pas du tout mon alliance préférée, mais je suis quelqu'un de responsable", note M. Bouchez.