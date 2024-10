Un groupe politique dépose plainte à Aiseau-Presles... pour une urne non conforme

A Aiseau-Presles, le groupe politique "Ensemble" a porté plainte. En cause? Une urne qui n'était pas conforme. Elle était mal scellée. Plusieurs centaines de voix pourraient être remises en cause...

L'urne litigieuse a été prise en photo par un témoin. Sur les clichés, on y voit deux anomalies possibles au niveau des scellés. A commencer par le colson qui n'est pas conforme.

"Lors du vote, on met un scellé blanc numéroté. Ce n'était pas le cas. On le voit sur la plainte qui a été déposée puisque nous avons joint à des photos et on le voit sur la photo, on voit que c'est un colson noir qui est mis et pas le colson blanc numéroté", explique Philippe Charlier, conseiller communal "Ensemble".