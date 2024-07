Élisabeth Degryse, nouvelle ministre-présidente de la FWB sans expérience politique: "Évidemment ça va aller", assure-t-elle

Depuis l'annonce de sa nomination comme ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Élisabeth Degryse dit se sentir "super bien", mais surtout "honorée": "D'abord de la confiance qui m'est faite par mon président de parti évidemment, et puis par mon parti", complète-t-elle.

Élisabeth Degryse, ancienne vice-présidente des Mutualités chrétiennes, va devoir endosser ce rôle sans expérience de ministre. Cela ne l'effraie pas. "Évidemment, ça va aller, parce que je ne suis pas seule", assure-t-elle. "Il y a d'abord derrière moi tout un mouvement avec des collaborateurs. Il y a des parlementaires qui ont beaucoup d'expérience. Je voudrais citer Mathilde Vandorpe, qui est chef de groupe maintenant à la fédération, et Benoît Dispa, qui est président du Parlement de la fédération, qui ont une énorme expérience, qui seront évidemment là pour me soutenir. Et je compte bien travailler évidemment de concert avec eux".

La nouvelle ministre-présidente compte aussi sur les "cabinets avec des experts qui nous soutiendront aussi".

"Je prendrai le temps nécessaire pour appréhender chaque secteur, les enjeux, le terrain. J'ai très envie de rencontrer les acteurs de terrain, mais ça ira bien sûr", conclut-elle.